القريات 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال جولته الدورية التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة مساء اليوم، بأهالي محافظة القريات، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.وعبر سموه عن سعادته بالالتقاء بأهالي محافظة القريات والاستماع لهم والتعرف على احتياجاتهم ، وتلقي أفكارهم ومقترحاتهم ، وإطلاعهم على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والوقوف على سير العمل ميدانياً على المشاريع .وأشار سمو الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء إلى ما تشهده محافظة القريات كغيرها من محافظات المنطقة من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات؛ سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والمقيم، و إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.وتطرق سموّه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الآراء والمقترحات المقدمة.وأوضح سموه أن مثل هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز , وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتلمس احتياجات المواطنين من أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة والالتقاء بهم، مؤكداً أهمية التكاتف والتعاضد في الجوانب الخادمة للوطن كافة, سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء والازدهار .حضر اللقاء محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر .// انتهى //20:10ت م0076