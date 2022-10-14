دبي 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسشاركت القوات الخاصة للأمن والحماية لأول مرة، ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي بخمسة محاور رئيسة، تحت عنوان "عالم أبشر لوطن آمن"، وذلك للمرة الثامنة، عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.وتستعرض القوات الخاصة للأمن والحماية في المعرض مهامها الأمنية ودورها الهام في المحافظة على المشاريع داخل النطاق الإشرافي للقوات، إضافة لمساندة الجهات الأمنية وفق المهام الموكلة لها.// انتهى //20:52ت م0080