واشنطن 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسشاركت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية أمس في مسابقة تحدي الطبخ للسفارات في واشنطن، حيث مثلها الطالب السعودي الطاهي عبدالله الغامدي، وفاز بميدالية بعد اجتياز تقييم لجنة الحكام في المسابقة، وذلك بحضور نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة سامر بن إبراهيم الخراشي.وتهدف سفارة المملكة في واشنطن من خلال هذه المشاركة إلى إبراز المطبخ السعودي وما يضيفه من قيمة غذائية عالمية، إلى جانب تسليط الضوء على ما يضم المطبخ السعودي من تنوع غذائي، وما يشمل من أطباق تقليدية تعكس مدى عمق الثقافة السعودية على المستويين الإقليمي والعالمي.وتتضمن مسابقة Embassy Chef Challenge، اجتماع للطهاة الخاصين من سفارات دول العالم في العاصمة الأمريكية واشنطن، واستعراض للأطباق المميزة والتقليدية للبلدان المشاركة، يخضع لتحكيم لجنة من خبراء الطهي على الأطباق بناءً على طريقة العرض والذوق ومدى تمثيل الطهاة لبلدانهم.وأوضح الطاهي الغامدي، أن هذه المشاركة جاءت بدعم من سفارة المملكة لإثراء الجانب الثقافي للمملكة في المجتمع العالمي، من خلال تقديم الأطباق التقليدية بطريقة تعكس مكانة المملكة الثقافية العريقة في المنطقة والعالم.وأفاد الغامدي أن هذه المسابقة تمثل فرصة لهواة الطبخ العالميين، حيث يوفر هذا الحدث فرصة نادرة لتبادل الثقافات مع مختلف المجتمعات، مبيناً أنه سيشارك بعدة أطباق سعودية إلى جانب القهوة السعودية، متوقعاً وصول 1000 ضيف للحدث مما سيوفر فرصة سانحة لتقديم الأصالة السعودية في أبهى حللها.// انتهى //21:00ت م0081