الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسبدأت أعمال نقل الجياد المشاركة بالبطولات العالمية الكبرى لرياضة قفز الحواجز إلى المملكة، حيث تستضيف الدرعية ختامها على هامش جولات لونجين LGCT ودوري الأبطال العالمي GCL خلال أكتوبر الحالي، وتعد من أعرق بطولات قفز الحواجز في العالم.جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة لوجستية بحضور صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية رئيس مجلس إدارة شركة رياضة الفروسية للفعاليات، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي فيصل البداح.ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي لشركة رياضة الفروسية للفعاليات ريان خريشي، ومن جانب شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان.وأوضح ريان خريشي أن جولات لونجين العالمية في جولاتها النهائية تعتبر من أعرق بطولات العالم في قفز الحواجز وستكون أولى الفعاليات الرياضية في موسم الدرعية، مبينًا أنهم سيعملون على تنظيم بطولة جاهز الدولية لقفز الحواجز في نوفمبر المقبل بالإضافة إلى بطولات قفز السعودية في ديسمبر نهاية العام الجاري.ومن جهته بيّن الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول اللوجستية لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المهندس ثنيان آل ثنيان أن شركة سال السعودية ستقدم لشركة رياضة الفروسية للفعاليات وفق هذه الاتفاقية خدمات الشحن الجوي للخيول، المناولة الأرضية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والتخليص والفسح الجمركي، وعربات النقل الخاصة بالخيول بالإضافة إلى نقل الخيول من المطار إلى ميدان الدرعية.// انتهى //21:10ت م0084