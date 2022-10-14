الكويت 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستأهل النادي الأهلي المصري للمباراة النهائية بعد فوزه اليوم على نادي كاظمة الكويتي 91/95 ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة رجال، التي تستضيفها الكويت حاليًا بمشاركة 16 فريقًا عربيًا.ومن المقرر أن يقابل النادي الأهلي الذي يشارك في البطولة كحامل للقب غدًا، الفائز من فرق الكويت وبيروت المشاركة في البطولة خلال المباراة التي ستقام بينهما في وقت لاحق اليوم.// انتهى //21:14ت م0085