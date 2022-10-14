الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واساستقبلت جامعة أكسفورد خبراء ومختصين من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتبادل فرص التعاون والعمل المشترك في المجالات البحثية والابتكارية، بمشاركة الشركات المتخصصة ورواد الأعمال.واستعرض أعضاء من هيئة التدريس بالجامعة والحضور الفرص الواعدة للعمل المشترك في المجال الكهروميكانيكي، والكيمائي والحيوي، إضافة إلى فرص نمذجة البيانات والتطبيقات العديدة التي تحتاج لخبرات في صناعة التحلية.وطرحت "التحلية" نظرتها لمستقبل صناعة التحلية، وماتم تحقيقه فيها من جودة وكفاءة ومطابقة للمعاير البيئية، والفرص الواعده لزيادة الكفاءة، واستحداث التقنيات ومحاور تركيزها البحثية، إضافة إلى فرص الاقتصاد الدائري بما يتقاطع مع قطاعات عديدة، أهمها الصناعية والغذائية والصحية والزراعية، للاستثمار في مياه الرجيع الملحي واستخراج المعادن الثمينة.وزار الوفد معامل أكسفورد للتقنيات الحرارية، لمناقشة فتح آفاق جديدة لبناء الشراكات وتبادل الخبرات المعرفية في مجالات بحثية تعزز فرص الطاقة المتجددة، وزيادة الأثر البيئي الإيجابي للرفع من جدوى المنتجات الثانوية من صناعة التحلية.كما بحث الجانبان بناء علاقة تشاركية مستدامة، أشادت خلالها الجامعة بالدور الريادي الذي تلعبة المؤسسة حالياً لرفع الحراك البحثي والابتكاري في مجال التحلية، وماتوليه التحلية من حس مسؤول بالتكامل مع بقية القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، ودورها المحوري في تعزيز استدامة الأمن المائي.// انتهى //21:19ت م0086