جيزان 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسوجد زائرو معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" في جنباته الإجابة على تساؤلاتهم واهتماماتهم، من خلال الجلسات الحوارية وتنوع محاورها، فيما وجد أصحاب العلامات التجارية بيئة مناسبة لعقد صفقاتهم وسط حضور كبير، حيث فاق عدد الزوار حتى اليوم الـ 4 آلاف زائر، وشهد المعرض بين جنباته توقيع اتفاقيات استثمارية بين أصحاب العلامات التجارية العارضة والراغبين في الدخول للسوق والراغبين في إصدار شهادات امتياز لأعمالهم ، إذ بلغت عدد الصفقات أكثر من 15 صفقة.ووسط حضور لافت ومميز، أقيمت الجلسات الحوارية في معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي "فرنشايز جازان" منذ اليوم الأول بجلسات لمتحدثين متخصصين في مجال الامتياز التجاري، تناولت عدداً من المحاور التي عرفت بالنظام التجاري والملكية الفكرية، والعقود القانونية، تخللها نقاشات حول أهمية الامتياز التجاري للراغبين في الدخول للتجارة، فيما شهد اليوم الثاني من الجلسات الحوارية محاور تناولت التنافس والتمويل والنجاح.وتواصلت الجلسات الحوارية في يومها الثالث بـ4 جلسات حوارية بدأها رئيس قسم تطوير الأعمال في غرفة جازان محمد عبدالمقصود رشاد، تحدث فيها عن "الاستثمار للعلامات التجارية الناشئة .. كيف تبيع علامتك التجارية"، تلاها جلسة للدكتور عمرو مصطفى وهو مؤسس شركة إتش أم سي لتطوير وإدارة المطاعم تحدث فيها عن "الأدلة التشغيلية للمطاعم والمقاهي وإستراتيجيات النمو والتوسع"، فيما تناولت الجلسة الثالثة للمدير التنفيذي لكوف وساوث ويست رحلة كوف وساوث ويست من الفكرة إلى الامتياز التجاري، واختتم جلسات اليوم الجمعة المهندس محمد القحطاني بالحديث عن صناعة العلامات التجارية والنمو والاستثمار في رأس المال البشري والعلامات التجارية.وسوف تتضمن جلسات يوم غد جلستين يبدأها وليد عبدالواحد النوح بالحديث عن ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ، ثم جلسة أخيرة يسلط فيها الدكتور مشاري الزيني رئيس مجلس إدارة شركة تاج للرعاية الطبية الضوء على الاستثمار في القطاع الصحي والمراكز الطبية.// انتهى //21:21ت م0087