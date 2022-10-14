عرعر 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأسهمت تهيئة المتنزهات بجميع المرافق الخدمية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وسط اعتدال الأجواء ، في تعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع .ورصدت عدسة "واس " مضامير المشاة والمتنزهات العامة بمدينة عرعر ، المواطنين والمقيمين وهم يمارسون رياضة المشي والجري ، بعد تحسن الأجواء .وتنوعت المتنزهات مابين مضامير للمشاة والمسطحات الخضراء ، التي تحتوى على عربات للأطعمة المتنقلة "فود ترك" وألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات ، إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى .وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية بذلها الجهود والاهتمام بالمسطحات الخضراء من خلال الأعمال الدورية والصيانة المستمرة، وتوفير مكان ترفيهي آمن للمواطنين والمقيمين .//انتهى //21:25ت م0088