عام / الأجواء المعتدلة تسهم بتزايد مرتادي مضامير المشي بعرعر
الجمعة 1444/3/18 هـ الموافق 2022/10/14 م واس
عرعر 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واس
أسهمت تهيئة المتنزهات بجميع المرافق الخدمية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية وسط اعتدال الأجواء ، في تعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع .
ورصدت عدسة "واس " مضامير المشاة والمتنزهات العامة بمدينة عرعر ، المواطنين والمقيمين وهم يمارسون رياضة المشي والجري ، بعد تحسن الأجواء .
وتنوعت المتنزهات مابين مضامير للمشاة والمسطحات الخضراء ، التي تحتوى على عربات للأطعمة المتنقلة "فود ترك" وألعاب أطفال ومسطحات خضراء ومظلات ، إلى جانب أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وبقية الخدمات الأخرى .
وأكدت أمانة منطقة الحدود الشمالية بذلها الجهود والاهتمام بالمسطحات الخضراء من خلال الأعمال الدورية والصيانة المستمرة، وتوفير مكان ترفيهي آمن للمواطنين والمقيمين .
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21:25ت م
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