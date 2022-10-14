جدة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستصدر الأمريكي بروكس كيبكا قائد فريق "سماش" الترتيب الفردي لمنافسات بطولة "ليف قولف إنفايتيشونال جدة" المقدمة من روشن، والتي شهدت تنافساً كبيراً بين نخبة من أفضل لاعبي العالم، وذلك على أرض ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.وتمكن الأمريكي بروكس كيبكا من انتزاع صدارة الترتيب الفردي من خلال تسجيله 8 ضربات تحت المعدل، متقدماً على صاحب المركز الثاني الجنوب أفريقي تشارل شوارتزل لاعب فريق "ستينجر" الذي سجل 6 ضربات تحت المعدل، وأمام الياباني هيديتو تانيهارا عضو فريق "تورك" الذي حلّ ثالثاً بتسجيله 5 ضربات تحت المعدل.// انتهى //21:25ت م0089