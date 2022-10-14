جدة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.وقال الملك المفدى : " يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //21:28ت م0091