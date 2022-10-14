عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق
الجمعة 1444/3/18 هـ الموافق 2022/10/14 م واس
جدة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
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21:28ت م
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