القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف.وناقش الأطراف خلال اللقاء، الأساس الدستوري للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط، إضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:34ت م0093