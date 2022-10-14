الرياض18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، استحداث منطقة ترفيهية جديدة في موسم الرياض 2022، المقرر انطلاقه 21 أكتوبر الجاري، هي منطقة "بوليفارد وورلد"، التي ستكون ضمن خيارات الزوار هذا العام، مبينا أنها تتميز باحتوائها على ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، وتقدم تجاربها للزوار من خلال المطاعم والأسواق والفنون، إضافة إلى خيارات الغوص تحت الماء، والتحليق في سماء الرياض عبر التلفريك.والدول المشاركة بالمنطقة الترفيهية الجديدة شمال العاصمة الرياض هي: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان،والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا، حيث تتيح تلك الدول لزوار موسم الرياض 2022 استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.وتضم منطقة "بوليفارد وورلد"، إضافة إلى تجربة الدول العالمية، أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث تتيح المنطقة لزوارها خيارات ركوب القوارب والغواصات، في بادرة هي الأولى من نوعها في موسم الرياض، إضافة إلى خيارات ترفيهية مميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبرهيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، والتحليق بالتلفريك بين المنطقة وجارتها "بوليفارد رياض سيتي"، بمسافة تصل إلى 1.2 كم.وتمكن المنطقة زوارها من تجارب ترفيهية أخرى أيضا، تتمثل في بوليفارد بير، وديسكفري، ومونوبولي الواقعية، وذا ماونتن، وإيريا15، ونينجاووريورز، وفان زون المخصصة للأطفال واحتياجاتهم من الألعاب والخيارات الترفيهية المتنوعة.ويقدم موسم الرياض 2022، مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية، وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.// انتهى //21:43ت م0096