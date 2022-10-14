صامطة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسنظمت صحة جازان ممثلة في مستشفى صامطة العام اليوم ، فعالية اليوم العالمي للبصر تحت شعار " حب _ عيونك" في مجمع السلام مول بالمحافظة ، وذلك من أجل التوعية اللازمة للحفاظ على نعمة البصر والوقاية من العمى، بحضور مشرف برنامج صحة العين ومكافحة العمى بصحة جازان موسى فقيهي ونائب مدير المستشفى علي عشيري.واشتملت الفعالية على ركن خاص لفحص النظر تحت إشراف كوادر من الممارسين الصحيين، وأركان توعوية تهدف لزيادة وعي المجتمع بأمراض العيون المسببة للإعاقة البصرية وطرق علاجها والوقاية منها – بإذن الله-.وتم عرض عدد من الأفلام التوعوية من خلال شاشة عرض خاصة ، كما تضمنت الفعالية على ركن خاص للاجابة على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بأمراض العيون .وأوضح مشرف برنامج صحة العين ومكافحة العمى بصحة جازان، أن الفعالية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في جميع الأعمار للمبادرة لفحص العين وعلاج أمراض العيون، وذلك تماشياً مع توجه وزارة الصحة المتزامن مع خطة العمل الدولية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تهدف إلى الوقاية من العمى وضعف البصر.// انتهى //22:05ت م0099