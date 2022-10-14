الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستواصل فئات المنتخب السعودي السنية للكاراتيه (الناشئين والشباب والأولمبي) على صعيد الرجال والسيدات، التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم للفئات السنية للكاراتيه المقامة في قونية بجمهورية تركيا بتاريخ 24 حتى 31 نوفمبر 2022م، وذلك من خلال معسكر إعدادي داخلي بالرياض تحت إشراف مدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف ومدربي القتال منير أفقير ويورجان.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، أن هذه المشاركة تعد الأولى لعديد من لاعبي المنتخب في بطولة العالم، حيث يعمل الاتحاد على تكوين منتخبات سنية جديدة وصناعة مواهب تخدم رياضة الوطن، من خلال إكسابهم بالمهارات والخبرات الدولية اللازمة، لتهيئتهم للاستحقاقات القادمة على الأصعدة الدولية والقارية والعربية كافة.ويهدف الاتحاد السعودي للكاراتيه إلى تقديم مشاركة متميزة خلال مشاركته، والتي تأتي ضمن روزنامة مشاركات الاتحاد الخارجية، والتي يسعى من خلالها لمواصلة تحقيق الألقاب وصناعة أبطال على كافة المستويات في اللعبة، وذلك وفقًا للإستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها.// انتهى //22:05ت م0100