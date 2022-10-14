بروكسل 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسرحب الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق، مهنئاً باسم الاتحاد الأوروبي عبد اللطيف رشيد على انتخابه رئيساً لجمهورية العراق، ومحمد السوداني على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء المكلف.وأوضح أنه من المهم للعراق تشكيل حكومة مفوضة دستوريًا ذات صلاحيات كاملة، مشدداً على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعزيز شراكته مع العراق.// انتهى //22:18ت م0102