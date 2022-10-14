تبوك 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسنظمت جامعة تبوك ممثلة بكلية الطب، بالمشاركة مع الجمعيه الخيرية للرعاية الصحية في منطقة ‎تبوك اليوم، حملة توعية بسرطان الثدي، وذلك في بوليفارد تبوك.وتهدف الحملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر والتصدي لجميع الشائعات الخاطئة والمنتشرة ومحاولة تصحيحها، إضافة إلى التعريف بآلية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي.وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي وتعريفي يتضمن ركنا طبياً للكشف المبكر، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى إقامة المحاضرات التثقيفية والأركان التوعوية بالتعاون مع مختلف القطاعات، وعربة متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء الفحصوات المبدئية.// انتهى //22:22ت م0103