الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسنفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً بوكالة الرقابة التعدينية 870 جولةً رقابيةً على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي؛ أصدرت خلالها 106 عقوبات على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها: (68) عقوبةً لاستغلال الرمل والحصى، و(23) عقوبةً لاستغلال خام البحص، وسبع عقوبات لاستغلال رمل السيليكا، وثلاث عقوبات لاستغلال خام الذهب، وأصدرت عقوبتين لكل من استغلال مواد الردميات والرخام، وعقوبة واحدة لاستغلال خام الحجر الجيري.وبيََّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنّ المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في منطقة عسير النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 29 مخالفة ثم منطقة الشرقية بـ 25 مخالفة، ومنطقة الرياض بـ 24 مخالفة، فيما سجل المخالفون في منطقة مكة المكرمة 19 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4 مخالفات، ومنطقة جازان بـ 3 مخالفات، وسجلت كل من منطقتي الباحة ونجران مخالفة واحدة.وأكدت الوزارة عزمَها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقِّق استدامةَ القطاع.وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.// انتهى //23:10ت م0109