جيزان 18 ربيع الإول 1444هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسشاركت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة مساء اليوم ، تفعيل مبادرات التوعية والتثقيف الصحي، بحملة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، في جادة بحديقة الملك فهد بصبيا.وأوضحَ رئيس البلدية المكلَّف المهندس وليد جابر الفيفي، أن تفعيل المناسبة يأتي في إطار البرامج والمشاركات المجتمعية التي تقوم بها البلدية ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية.وأشارَ الفيفي إلى أن حملة التوعية بسرطان الثدي مبادرة عالمية يبدأ العمل بها على المستوى الدولي في شهر أكتوبر من كل عام بهدف توعية المجتمع، مؤكدا حرص بلدية صبيا على المشاركة الفاعلة مع القطاعات والجهات الصحية ضمن مبادراتها المجتمعية التي تنفِّذها بالمحافظة.//انتهى//23:28ت م0110