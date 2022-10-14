القاهرة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأقيمُ اليوم حفل افتتاح بطولة مصر الدولية للريشة في نسختها السادسة المقرر إقامتها بمجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي خلال المدة من 13 حتى 16 أكتوبر الجاري بمشاركة 144 لاعباً ولاعبةً من 30 دولة.حضرَ حفل الافتتاح رئيس الاتحاد للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن، والقائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري محمد كمال، وعضو الاتحاد الأفريقي جيف أوموكيكي، ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى.// انتهى //23:29ت م0111