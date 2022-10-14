تونس 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسالتقى نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي رئيس وفد المملكة، رئيس أركان جيش الطيران التونسي الفريق محمد حجام، على هامش معرض تونس الدولي لصناعة الطيران والدفاع بمطار النفيضة اليوم.وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مواضيع تتعلق بمجال الطيران، مع التركيز على أهمية الزيارات المتبادلة بين تونس والمملكة من أجل دعم وتطوير التعاون الدفاعي المشترك على المستويات كافة.وناقشا ما يتضمنه المعرض الدولي للطيران من أحدث الابتكارات في عالم صناعات الطيران والفضاء والصناعات الدفاعية وغيرها من المجالات ذات الصلة، متبادلين على هامش اللقاء مجموعة من الهدايا والدروع التذكارية.// انتهى //23:30ت م0112