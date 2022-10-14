أبها 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب مساء أمس معرض "مبدعون"، وذلك لعرض مشاريع ومنتجات طلاب وطالبات الجامعة في عالم ريادة الأعمال، وتسويق إبداعاتهم للمجتمع، وذلك في مجمع الراشد مول التجاري بأبها بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم.وأوضحَ عميد شؤون الطلاب الدكتور علي القحطاني حرص العمادة على دعم الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع وتمكينهم من الوصول للمجتمع، لافتًا الانتباه إلى أن معرض "مبدعون" يضمُّ مشاركةَ أكثر من 45 طالبًا وطالبةً في عدد من المجالات الريادية الواعدة.فيما تقوم وكالة العمادة للأنشطة على المعرض من باب تفعيل دورها في دعم أنشطة طلابها داخل الجامعة وخارجها، بما يتوافق خطة الجامعة الإستراتيجية، وتأهيل جيل واعد يعكس التطور والنمو الذي يحظى به شباب وشابات الوطن وفق متطلبات رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:45ت م0113