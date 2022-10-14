طرابلس 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسأعلنَ المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبدالله باتيلي، أن من أولويات مهامه في ليبيا تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة في أقرب فرصة، بالاستناد إلى إطار دستوري متين، حيث إن استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار؛ وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد.وأكدَ - في أول تصريح له اليوم بمناسبة استلام مهامه- أنه سوف يتولى قيادة مساعي الأمم المتحدة والقيام بجهود الوساطة؛ من أجل التوصل إلى حل سلمي مستدام يقوده ويملك زمامه الليبيون.// انتهى //23:46ت م0114