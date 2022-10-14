بريدة 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسحقَّق فريق حرس الحدود للراليات المركزين الأول في فئة t1 المحلية، والثاني ضمن الترتيب العام، والمركز الثالث في فئة t2، وذلك في رالي القصيم ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2022.وتحظى الفرق والألعاب الرياضية باهتمام ومتابعة مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، ويشرف عليها طاقم إداري وفني مختص.// انتهى //23:47ت م0115