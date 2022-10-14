نيويورك 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجعَ المؤشر داو جونز الصناعي 403.89 نقاط إلى 1.34% ليغلق عند 29634.83 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 86.84 نقطة إلى 2.37% ليغلق عند 3583.07 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 327.76 نقطة إلى 3.08% بواقع 10321.39 نقطة.// انتهى //23:56ت م0116