أبها 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسنظَّمَت جامعةُ الملك خالد أمس معرض حملة كلية التمريض بأبها للتوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار "رايتك وردية"، وذلك في مجمع الراشد مول التجاري بأبها بمشاركة عدد من الجهات الصحية والخيرية ذات العلاقة.وشهد انطلاق المعرض وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم الذي اطلع على الأجنحة المشاركة، التي شملت أجنحة لقياس السكر والضغط، والتوعية بأمراض القلب والروماتيزم، وأخرى للتثقيف والتوعية بسرطان الثدي، إضافة إلى أجنحة للفحص المبكر عن سرطان الثدي.فيما أوضحت عميدة كلية التمريض بأبها الدكتورة عايدة القرني أن الحملة تقام بمشاركة عدد من الجهات الصحية، وعدد من الطلاب والطالبات بهدف خدمة المجتمع من خلال تثقيفه وتوعيته بمرض سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر للرجال والنساء،مُوَضِّحَةً أن عدد المستفيدين من الحملة أكثرُ من 150مستفيدًا ومستفيدةً، من بينهم 30 حالة فحص، جرى خلالها تحويل 12 حالة اشتباه لمستشفى أبها العام.كما أكدَت الدكتورة القرني أهمية الفحص المبكر ودورة في علاج سرطان الثدي بنسبة 95٪، مشيرة إلى حرص الكلية على الخروج للمجتمع بهذا المعرض الذي يركز على توفير عيادات فحص مبكر من باب تحقيق دور الجامعة تجاه مجتمعها، إضافة إلى الحملة التوعوية المصاحبة عبر عرض مواد مرئية في مقر الحملة، وكذلك توزيع عدد من المطبوعات التوعوية للإسهام في حثِّ المجتمع على الفحص المبكر؛ للحدِّ من انتشار هذا المرض.// انتهى //23:57ت م0117