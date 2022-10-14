الرياض 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستواصلُ فئاتِ المنتخب السعودي السنية للكاراتيه الناشئين والشباب والأولمبي على صعيد منتخب الرجال والسيدات، التحضيرات للمشاركة في بطولة العالم للفئات السنية للكاراتيه المقامة في تركيا بتاريخ 24 حتى 31 نوفمبر 2022م، وذلك من خلال معسكر إعدادي داخلي بالرياض تحت إشراف مدرب الكاتا الدكتور رضا يوسف، ومدربي القتال منير أفقير ويورجان.وقال رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري :إن هذه المشاركة تعدُّ الأولى لعديد من لاعبي المنتخب في بطولة العالم، حيث يعمل الاتحاد على تكوين منتخبات سنية جديدة وصناعة مواهب تخدم رياضة الوطن، من خلال إكسابهم المهارات والخبرات الدولية اللازمة؛ لتهيئتهم للاستحقاقات القادمة على جميع الأصعدة الدولية والقارية والعربية.ويهدف الاتحاد السعودي للكاراتيه إلى تقديم مشاركة متميزة، تأتي ضمن روزنامة مشاركات الاتحاد الخارجية التي يسعى من خلالها لمواصلة تحقيق الألقاب وصناعة أبطال على جميع المستويات في اللعبة، وفقًا للإستراتيجية العامة للاتحاد، وضمن أهم المستهدفات التي يسعى لتحقيقها.// انتهى //23:57ت م0118