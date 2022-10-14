رياضي / الزمالك يتأهلُ لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفوزه على فلامبو البوروندي
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
حسمَ الزمالك تأهلَه بشكل رسمي لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة فريق فلامبو بطل بوروندي، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة القارية لهذا الموسم 2022 - 2023.
وتغلب الزمالك على فريق فلامبو بطل بورندي بنتيجة 5 - 1 في مباراة الإياب التي جرت بين الفريقين اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الزمالك أيضاً 1-0 ليصعد الفريق الأبيض إلى مرحلة المجموعات متفوقاً في مجموع نتيجة المباراتين 6 - 1.
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