القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسحسمَ الزمالك تأهلَه بشكل رسمي لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب تخطي عقبة فريق فلامبو بطل بوروندي، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة القارية لهذا الموسم 2022 - 2023.وتغلب الزمالك على فريق فلامبو بطل بورندي بنتيجة 5 - 1 في مباراة الإياب التي جرت بين الفريقين اليوم على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الزمالك أيضاً 1-0 ليصعد الفريق الأبيض إلى مرحلة المجموعات متفوقاً في مجموع نتيجة المباراتين 6 - 1.// انتهى //00:21ت م0003