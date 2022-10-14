واشنطن 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، معالي وزير المالية الأردني الدكتور محمد محمود حسين العسعس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وجرى - خلال اللقاء- استعراض العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتعزيز مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، وتنميتها بما يعزز فرص الاستثمار بين الجانبين، كما تم مناقشة مستجدات اللجان الفنية المشتركة وتعزيز سبل تطوير الأهداف الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية فيما يخص الشأن الاقتصادي والمالي.// انتهى //01:19ت م0007