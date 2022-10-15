دبي 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساختتمت أمس أعمال ورش العمل المنعقدة في جناح وزارة الداخلية ضمن مشاركتها في معرض جيتكس في دبي التي عقدت بالتعاون مع عدد من الشركات السعودية والعالمية.وشملت ورش العمل عدة موضوعات في مجالات الذكاء الإصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والمنظومات الأمنية الذكية، وحلول متكاملة لحماية الحدود.تأتي هذه الورش في سياق مشاركة منسوبي وزارة الداخلية في هذا المعرض لرفع مهاراتهم وقدراتهم المعرفية في المجالات التقنية الحديثة والناشئة مع مزامنة مشاركتهم في جناح وزارة الداخلية لهذا العام ٢٠٢٢م.// انتهى //02:27ت م0010