البدائع 18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واستفقد محافظ البدائع خالد بن ماضي الرييعان ميدان سباقات القدرة والتحمل في منتزه رامة بالبدائع الذي يحتضن سباق كأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل لمسافة ١٠٠ كم ،وينطلق غداً بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من مختلف مناطق المملكة وبمجموع جوائز ٤٠٠ ألف ريال بإشراف من الاتحاد السعودي للفروسية .حيث التقى الربيعان في أثناء زيارته باللجان المنظمة والبيطرية والتحكيمية والفرسان، وشاهد الفحص البيطري للجياد المشاركة.// انتهى //02:48ت م0012