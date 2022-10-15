أنقرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسلقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انفجار وقع داخل منجم فحم بمقاطعة بارتين شمالي تركيا حسبما أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم.وقال مكتب حاكمة إقليم بارتين إن الانفجار وقع على عمق 300 متر أسفل مدخل المنجم في نحو الساعة 1515 بتوقيت جرينتش. وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون التركي أشخاصا يُحملون إلى سيارات الإسعاف، فيما اكتظت المنطقة برجال الإنقاذ.وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أن تقييما أوليا يشير إلى أن الانفجار ناجم على الأرجح عن اشتعال.// انتهى //03:01ت م0013