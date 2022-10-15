القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسانطلقت الليلة الماضية بالقاهرة منافسات "التارجت سبرنت" و 25 مترا و10 أمتار ونهائي 50 مترا ضمن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.وحصل منتخب إيطاليا على الميدالية الذهبية، ومنتخب مصر على الفضة، ومنتخب ألمانيا على الميدالية البرونزية في منافسات التارجت سبرنت 50 مترا .وفي منافسات 25 مترا مسدس شابات حقق المنتخب الصيني المركز الأول وفاز بالميدالية الذهبية ، فيما حقق منتخب كوريا الجنوبية المرتبة الثانية، فيما حصل المنتخب الهندي على الميدالية البرونزية.وفى منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هواء سيدات فازت الأمريكية اليسون ماري بالميدالية الذهبية، والصينية هاينج هوتنج بالميدالية الفضية، فيما حققت اللاعبة الصينية زاهنج زو المركز الثالث والميدالية البرونزية.وقام رئيس الاتحاد المصري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حازم حسني ورئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسن بتكريم الأبطال على منصات التتويج.// انتهى //03:11ت م0014