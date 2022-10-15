رام الله 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في ضاحية التربية قرب مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم إلى أربعة.وأفادت مصادر أمنية بأن شابا استشهد برصاص الاحتلال في ضاحية التربية دون أن تعرف هويته، لافتة النظر إلى أن الجنود الإسرائيليين احتجزوا جثمانه.كما أصيب شاب وفتى برصاص الجنود الإسرائيليين، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمالي محافظة الخليل.في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بعد أن اعتدت عليه بالضرب، فيما اقتحمت قوات أخرى بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين العزل.يذكر أن شهيدين فلسطينيين ارتقيا اليوم في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما استشهد أسير في سجون الاحتلال بسبب ظروف اعتقاله.// انتهى //04:41ت م0015