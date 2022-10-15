الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الشرقية و مكة المكرمة خاصةً الاجزاء الساحلية منها.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-26 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول خلال ما بعد الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-24 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //05:52ت م0016