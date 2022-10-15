الرياض 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تُهنئ رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للعراقخادم الحرمين يشيد بتميز العلاقات بين المملكة والعراقولي العهد يؤكد الاستمرار في جهود الوساطة لإنهاء الأزمة الأوكرانيةزيلينسكي يشكر المملكة لتقديمها 400 مليون دولار مساعدات إنسانية لبلادهرئيس جنوب أفريقيا يصل إلى جدةآل الشيخ يؤكد ضرورة إيجاد خطاب معتدل مناهض للإرهابتسليم جائزة الملك عبدالله للترجمة للفائزينجامعة نايف توصي بمزيد من التدريب لمواجهة الجرائم السيبرانيةالهلال الأحمر يواجه الأزمات بخطط الطوارئ وأسطول بأعلى المستويات"الصقور السعودية" تُحلّق في تونسمعرض القهوة السعودية في متحف قصر المصمكالمملكة تدعم توازن الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقةالنظام الإيراني يلجأ لدعوات الحوار لاحتواء الانتفاضة«فضيحة ديمقراطية سياسية».. اليسار الأميركي على صفيح ساخنالمملكة وسياسة الرصانة.. تنويع التحالفات وتعزيز التوازن الدوليوذكرت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( واشنطن.. القليل من الواقعية ) : تكتسب العلاقات السعودية - الأميركية خصوصية تميزها عن غيرها من العلاقات الدولية، فالمملكة تتمتع بالثقل في أولويات السياسة الأميركية كأهم الدول المحورية في الشرق الأوسط، لما تمتلكه من مقومات جيواستراتيجية وقدرات اقتصادية ونفطية ومكانة إقليمية ودولية. ودائماً ما وصفت هذه العلاقات بالوطيدة والمتجذرة لتشابك المصالح والمنافع، إلاّ أن ما طرأ عليها لا يشذ عمّا شهدته هذه العلاقات على امتداد العقود الماضية من حالات تقارب وتباعد وفق رؤية الطرفين لمصالحهما القومية، واعتماداً على الظروف السائدة في البيئتين الإقليمية والدولية.وواصلت : لذلك تجسيد الإعلام الغربي لهذه العلاقات الممتدة لثمانية عقود في صيغة معادلة النفط مقابل الأمن، هو تحليل فائق التبسيط، لأن النفط وحده لا يمكن أن يكون سبباً لمتانة هذه الشراكة، فالكثير من البلدان المصدرة للنفط لا تتمتع بعلاقات مميزة فيما بينها كالتي تتميز بها العلاقات السعودية - الأميركية، خصوصاً أن مواقف البلدين لم تكن في حال وئام أو وفاق دائم، بل شهدت منعطفات سياسية عديدة، نتيجة اختلاف قراءة الطرفين للأحداث والمتغيرات الإقليمية المتلاحقة، ورغم ذلك ظل هذا التحالف متماسكاً. وتعي واشنطن أن السياسة السعودية الراهنة تتصف بالرشاقة وسرعة التموضع، بما يتماشى مع معطيات الواقع، ويعزز السيادة السعودية، والسعي إلى تنويع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي، حفاظاً على مصالحها الاستراتيجية، وأمنها القومي، دون تفريط في علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودون نقص في اضطلاعها في حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة، وضمان إمداداتها، وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( استقلالية القرار .. تفسيرهم ليس مهما ) : تستند سياسة المملكة العربية السعودية في كل الميادين إلى مجموعة من المبادئ الثابتة التي لم تتغير، سواء كانت مرتبطة بالعلاقات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية، أو أي شكل من أشكال الاتصالات والحوار والمناقشات. هذه السياسة ثابتة يعرفها العالم منذ تأسيس السعودية، واستمرت عليها في كل الظروف والمتغيرات والتحولات. من هنا، يمكن فهم رفض السعودية التصريحات من جانب الولايات المتحدة، حول الاتفاق الأخير الذي تم عبر مجموعة "أوبك+"، الذي حدد تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميا، لدعم أسعار البترول في السوق العالمية التي شهدت تراجعا في الآونة الأخيرة. فهذا القرار، كان ضروريا لمصلحة المنتجين وتوازن الأسواق، كما أنه أتى بالتفاهم التام بين الأطراف المعنية به. أي بالتشاور لا للقرار الفردي كما يدعي الخطاب الأمريكي. والقرار الأخير صدر ببساطة بإجماع أعضاء المجموعة.وتابعت : أما تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه من الإدارة الأمريكية، فأعضاء المنظمة - وفقا للتحليلات الاقتصادية، اتفقوا على أن هذا التوجه يدفع إلى آثار سلبية على استقرار السوق والاقتصاد العالمي. "المعلوم أن الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية تصادف 8 نوفمبر". السعودية كما ورد في بيان وزارة الخارجية بلهجته الصريحة الواضحة الواثقة، لا تملي على أي دولة أي شيء، ولم تقم بذلك في أي ساحة، وهي في الوقت نفسه ترفض بقوة وشدة أي محاولات للإملاءات عليها، بصرف النظر عن الجهة التي تحاول القيام بذلك. كل ما يهمها في الساحة النفطية، أن تكون السوق مستقرة، وتخضع الأسعار لمعايير وانضباط هذه السوق، وتكون التقلبات محدود بالنسبة إلى المنتجين والمستهلكين على حد سواء.والسعودية ضمنت استقرار السوق النفطية منذ تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وعاندت دولة مثل إيران في كل المناسبات، لأنها حاولت نشر الفوضى في أروقة "أوبك"، ونجحت الرياض أيضا أن تمضي السوق النفطية بسلاسة سواء في أوقات الأزمات أو أزمنة الاستقرار والنمو. باختصار تضع الرياض مصلحة الاقتصاد العالمي في المقدمة، شرط ألا تنعكس سلبا على مصالحها الخاصة. وهذا أمر طبيعي تمارسه أي دولة.وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( إرهاب الحوثي.. اختطاف اليمن وتهديد الإنسانية ) : السلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية الإرهابية الخارج عن الـقوانين الـدولـية والأعراف الإنسانية، الـذي يصر من خلالـه علـى زعزعة أمن واستقرار الـيمن، ومفاقمة تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية فيه بما يزيد معاناة الشعب اليمني.. هو سلوك موجه من داعمه الأول النظام الإيراني، الـذي يبتغي من خلال الحوثي وبقية أذرعه في المنطقة أن يتم ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بما يهدد الأمن والاستقرار خدمة لمنهجيته الإرهابية وأجنداته التخريبية، الـتي لا تترك أي مجال للاعتقاد بأن نظام إيران يمكن أن يكون جزءا طبيعيا من العالم.وأردفت : حين نمعن فيما شهده الـعالـم بما أعلـنت عنه ميليشيا الحوثي الانقلابية عن رفضها لمقترحات المبعوث الخاص للأمين العام لتمديد الهدنة في اليمن، وكان ذلك الرفض غير مفاجئ لمَن يعرف طبيعة هـذه الميليشيا الإرهابية المتطرفة، التي تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره، وتعرض أجيالا يمنية بأسرها لمخاطر الحروب والـنزاعات المسلحة لتضع مصالحها الأيدلوجية المتطرفة فوق كل اعتبار.. فهذه الحيثيات الآنفة الذكر تجدد التساؤلات حول طبيعة ما حدث ويحدث في اليمن من قبل جماعة الحوثي، ما الذي يحمل هذه الجماعة، التي تدعي بأنها تسعى لتحقيق مصالح الشعب اليمني على رفض مقترحات الهدنة المتمثلة في (المحافظة على وقف العمليات العسكرية، والموافقة على زيادة عدد رحلات الطيران التجارية، وإيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة في حساب مشترك لصرف رواتب المدنيين، وفتح الطرق المؤدية إلى تعز وباقي المناطق الخاضعة للميليشيات لأغراض إنسانية).. ومَن يرفض تلـك المقترحات، ويعرقل إصلاح ناقلة ممتلئة بالنفط (صافر)، الـتي قد تتسبب في كارثة بيئية لا مثيل لها في البحر الأحمر، ويستمر في تجنيد الأطفال وينشر الألغام، التي تحصد الأبرياء والمدنيين، ويهرّب الأسلحة غير المشروعة، ويستولي على المساعدات الإنسانية لـيدعم أنشطته الحربية غير الإنسانية، ويستهدف البنى المدنية والتحتية للدول المجاورة بالطائرات المفخخة.. الإجابة وكما جاء في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حول الأوضاع في الشرق الأوسط (اليمن)، التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.. إنما هي جماعة ليست مسالمة إطلاقاً، ولا تهتم بمصلحة الشعب اليمني، وهي باختصار جماعة إرهابية وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 2624 .// انتهى //05:54ت م0017