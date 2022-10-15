إسلام آباد 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف حرص بلاده على تعزيز التعاون مع جمهوريات آسيا الوسطى، بهدف بناء شراكة اقتصادية قوية مع دول المنطقة.وتابعت استمرار المملكة العربية السعودية في دعم المتضررين من الفيضانات في باكستان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وتناولت إعلان المملكة المتحدة عن تقديم مساعدة إضافية بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من الدعم الإنساني المنقذ للحياة لجهود الإغاثة في باكستان.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء انفجار وقع أمس في مدينة مستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى متفرقات في الشأن الإقليمي والدولي منها الإعلان عن مقتل أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، ومقتل 22 عاملاً جراء انفجار وقع في منجم للفحم شمال غرب تركيا.// انتهى //06:00ت م0018