سيئول 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 22844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25 مليونا و98 ألفا و996 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأضافت الوكالة تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و808 وفيات.// انتهى //06:59ت م0019