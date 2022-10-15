عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
سيئول 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 22844 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 25 مليونا و98 ألفا و996 ، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأضافت الوكالة تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و808 وفيات.
// انتهى //
06:59ت م
0019