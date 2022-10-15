ينبع 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسحصلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع الشؤون الفنية على ثلاث اعتمادات عالمية في مجالات الاستدامة وحماية ومراقبة البيئة (ISO37120 الخاص بمؤشرات المدن المستدامة – ISO/IEC 17025:2017 لمختبر مراقبة جودة المياه - ISO/IEC 17025:2017 لمختبر مراقبة جودة الهواء ) ، تشكل هذه الاعتمادات إضافة مهمة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية، كما يعكس جهودها الدؤوبة لتحقيق التميز والتنافسية.وبالإشارة إلى شهادة المواصفة القياسية ISO37120 والتي تعنى بمؤشرات المدن في مجالات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في مجتمعاتها من المجلس العالمي لبيانات المدن (WCCD) حيث تعد المواصفة القياسية الأولى من نوعها في العالم الخاصة بمؤشرات المدن، والتي حددت بـ (100) مؤشرٍ موزعة على مختلف المجالات والقطاعات، ويسهم الحصول على الشهادة على تعزيز التصنيف العالمي لمدينة ينبع الصناعية في حيز المؤشرات التنافسية الدولية، حيث تعد هذه الشهادة امتداداً لتميز مدن الهيئة الملكية، وتتويجاً لما تم تحقيقه من مكتسبات صناعية وحضارية وتنموية وبيئية.واستكمالا لرفع مستوى جودة الحياة في مدينة ينبع الصناعية وتعزيز موثوقية المختبرات البيئية الخاصة بإدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بينبع فإن شهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 لمختبر مراقبة جودة المياه وشهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 لمختبر مراقبة جودة الهواء المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي، تعد امتدادا لتتويج الكفاءات العاملة في مختبرات الهيئة الملكية بينبع بتطبيق أعلى المعايير الدولية لجودة وكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الملكية بينبع إلى تحقيق الريادة على جميع المستويات وتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير المتعلقة بالاعتمادية والكفاءة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية وانسجاما مع رؤية المملكة 2030 للارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى درجات الجودة وتحقيق التميز في توفير الخدمات الحكومية.// انتهى //07:20ت م0020