رياضي / فريق المدينة رايدرز للدراجات النارية يختتم مشاركته في بطولة رالي الجوردان رايدرز
السبت 1444/3/19 هـ الموافق 2022/10/15 م واس
المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واس
اختتم فريق المدينة رايدرز للدراجات النارية مشاركته في بطولة رالي الجوردان رايدرز الذي أقيم مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة أكثر من ٤٠٠ مشارك من مختلف الدول العربية .
وتأتي هذه المشاركة للفريق الرابعة برالي الأردن إضافة لمشاركته في العديد من المهرجانات بدول الخليج العربي والدول العربية في الفترات السابقة .
وتضمنت البطولة التي أصبحت جزءا من أجندة نشاطات الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) ، فعاليات احتفالية وبرامج وأنشطة ترفيهية وجولات للدراجون في مدينة عمّان وضواحيها .
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08:00ت م
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