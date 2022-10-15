المدينة المنورة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساختتم فريق المدينة رايدرز للدراجات النارية مشاركته في بطولة رالي الجوردان رايدرز الذي أقيم مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة أكثر من ٤٠٠ مشارك من مختلف الدول العربية .وتأتي هذه المشاركة للفريق الرابعة برالي الأردن إضافة لمشاركته في العديد من المهرجانات بدول الخليج العربي والدول العربية في الفترات السابقة .وتضمنت البطولة التي أصبحت جزءا من أجندة نشاطات الاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM) ، فعاليات احتفالية وبرامج وأنشطة ترفيهية وجولات للدراجون في مدينة عمّان وضواحيها .// انتهى //08:00ت م0022