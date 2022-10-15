القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية للمحاور الجديدة في القاهرة، وتشديده على رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية للقضاء على التشابكات المرورية وتيسير حركة المواطنين.ونشرت مطالبة محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، بضرورة استمرار دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالدول النامية والقضاء عليه بشكل نهائي.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين.وعرجت على إعلان رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني، عن الاستعداد التام للتعاون مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية، وفتحِ باب الحوار الحقيقي والهادف لبدء صفحة جديدة في العمل لخدمة العراقيين.وتطرقت صحف القاهرة إلى إعراب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن أمله بقرب حل الأزمة السياسية السودانية، لافتًا إلى وجود اتفاق بين الأطراف السودانية على فترة انتقالية لا تتجاوز العامين.// انتهى //09:03ت م0023