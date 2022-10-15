الرباط 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها على التوجيهات الواردة في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس أمام البرلمان، بخصوص موضوعين رئيسين هما إشكالية الماء التي تواجهها البلاد، وموضوع النهوض بالاستثمار.وأوردت الصحف نبأ تصويت مجلس النواب على اختيار عبد اللطيف رشيد، رئيسًا للجمهورية العراقية، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية تعيشها منذ حوالي سنة.وتطرقت صحف المغرب إلى خبر إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قصير المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.// انتهى //10:15ت م0026