المدينة المنورة ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢م واسنظم فريق فرسان الصفة التطوعي بجمعية التنمية الأهلية بقباء بالمدينة المنورة برنامج بعنوان " صناعة المبادرات المجتمعية " ضمن المسار الثالث لمشروع أكاديمية أجيال فرسان الصفة التطوعية، قدمه مدرب التنمية الشخصية عبدالله العساف ، وذلك بمقر قاعة النبلاء بالحسن مول بالمدينة المنورة .وتضمن البرنامج الذي أدرج من خلاله صناعة 8 مبادرات تنفذ بأيدي الجيل الناشئ من طلاب المدارس المشاركة ، عددًا من المحاور حول مفاهيم أساسية في المبادرات المجتمعية والخطوات المثلى لتصميم المبادرات المجتمعية، ونموذج عمل المبادرات المجتمعية، وبناء الخطط وآليات ضمان تنفيذ وتشغيل المبادرات، ودعم وتسويق المبادرات والإشراف عليها وتقييمها وقياس العائد المجتمعي للمبادرة ، بالإضافة إلى أنشطة وتدريبات وتأسيس المبادرات المصغرة وتفعيل مهارات متعددة كـ ( التحفيز ، والعصف الذهني ، والمناقشة ، والتقييم ، والتحاور ، والتخطيط ، واستخدام الخرائط المفهومية للتفاعل مع أنشطة واستفسارات المدرب ) .وفي ختام البرنامج تم تكريم المدارس المشاركة ورواد النشاط والطلاب المتدربين.// انتهى //10:19ت م0027