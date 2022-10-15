رام الله 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين، من قرية دير جرير شرق رام الله.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين الثلاثة بعد أن داهمت منازل ذويهم في القرية، وفتشتها.وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية كفر مالك شرق رام الله، تخللها إطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.// انتهى //10:22ت م0029