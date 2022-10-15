جيزان 19 ربيع الأول1444هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعًا بهطول أمطار وتكون سحب رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وضمد ، وصبيا، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.// انتهى //10:36ت م0030