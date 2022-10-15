القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع الفصائل الفلسطينية وثيقة "إعلان الجزائر"، باعتباره تطورًا مهمًا من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيداً بجهود الجزائر في التوصل إلى هذا الإنجاز.وقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان له اليوم، إن إنهاء الانقسام يعد السبيل الوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبرى.وأضاف أن الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية إنهاء الانقسام الذي يضر بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة.// انتهى //11:21ت م0032