القاهرة 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية بمصر اليوم، هزة أرضية بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر.وأوضح رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في بيان له اليوم، أن الهزة وقعت على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة، وعلى عمق ٢٠ كم، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.// انتهى //11:38ت م0033