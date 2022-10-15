الخرطوم 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على ما كشف عنه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن مؤشرات انفراج وشيك في المشهد السياسي.ونقلت عن المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، أن أطراف الأزمة اتفقوا على فترة انتقالية لا تتعدى العامين، معرباً عن أمله بقرب التوصل إلى الحل.وعرجت صحف السبت على تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق محمد حمدان دقلو خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم أمس عقب إطلاق سراح 9 أسرى سودانيين كانوا محتجزين لدى الحركة الشعبية شمال جناح الحلو، وأن السودان يعاني الكثير من المشكلات، متمنيًا الالتزام بوقف إطلاق النار.وأشارت إلى اتفاق جهاز المخابرات السوداني مع نظيره الإثيوبي أمس، بشأن تعزيز التعاون الأمني والحدودي.وأولت صحف الخرطوم اهتمامًا باستضافة القاهرة اليوم فعاليات المنتدى الشبابي السوداني المصري لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بمشاركة 50 شابًا وشابة من السودان.// انتهى //11:46ت م0035