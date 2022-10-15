الجزائر 19 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتوقيع 14 فصيلًا فلسطينيًا على إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.وأبزرت دعوة الرئيس تبون، لدى استقباله رؤساء أركان جيوش موريتانيا ومالي والنيجر، المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في منطقة الساحل، طبقًا لقرارات منظمة الأمم المتحدة، عبر تقديم المزيد من المرافقة والمساعدة، لحكومات دول الساحل.وأشارت صحف السبت إلى تأكيد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل أمس أمام المشاركين في الجمعية الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنظمة بالعاصمة الرواندية كيغالي إيلاء الجزائر الاهتمام بمسألة المشاركة السياسية للمرأة معتبرة ذلك قاعدة أساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية.وعرجت صحف الجزائر على تطورات الأوضاع في العراق، مخبرة عن انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيسًا للبلاد بعد أزمة استمرت أكثر من عام، وتكليف محمد شياع السوداني الوزير الأسبق وعضو البرلمان رئيسًا للوزراء.// انتهى //11:54ت م0036