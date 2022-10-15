حائل 19 ربيع الأول 1444هـ الموافق 15 أكتوبر 2022 م واسوقعت غرفة حائل اتفاقية تعاون إستراتيجية مع الأول كابيتال ، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بمقر الغرفة .ومثل غرفة حائل نائب رئيس مجلس الإدارة محمد الرخيص، فيما مثل الأول كابتيال عدنان تلمساني .وأكد نائب رئيس غرفة حائل أن الاتفاقية تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال التمويل المباشر، وتمويل الملكية الجماعي، وتقديم الاستشارات المالية الخاصة بالتمويل والطرح في السوق المالية ، بالإضافة إلى تقديم استشارات الهيكلة المالية للشركات في حالات الطرح الخاص .// انتهـى /11:55ت م0037